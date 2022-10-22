Зберегти здоров’я взимку: яких правил потрібно дотримуватися

Навіть за умови безперебійної подачі опалення слід бути уважними до свого здоров’я

До зими залишилося трохи більше як місяць, а українці вже готуються до складного проходження опалювального сезону. І хоча зимовий сезон обіцяє бути не найморознішим та сніжнішим через стан енергосистеми люди можуть зіткнутися з проблемами з опаленням.

Британська Національна служба охорони здоров’я випустила рекомендації про те, як подолати зимовий сезон у комфорті та доброму здоров’ї. Окрім порад з вакцинації — питання, яке кожна людина вирішує індивідуально зі своїм лікарем, у рекомендаціях є кілька важливих практичних порад.

Зазначається, що перемерзання найбільше впливає людей старше 65, дітей віком до 5 років, людей із проблемами зі здоров’ям, вагітних. Для таких категорій британці рекомендують мати вдома температуру 18 градусів за Цельсієм. Для решти — така температура потрібна лише вночі.

Якщо людина здорова і активна, температура нижче 18 градусів безпечна. Нагадаємо, через вторгнення росії в Україну в країні знизили мінімум температури у квартирах до 16 градусів. Зробити квартиру тепліше може допомогти не тільки опалення, а й практичні дії – усунення протягів та утеплення.

Британці рекомендують використовувати грілку або електричну ковдру, щоб зігрітися в ліжку, але не робити це одночасно. Зберегти тепло та здоров’я в тілі також допоможуть регулярне вживання гарячих напоїв та харчування. Їсти гаряче потрібно як мінімум раз на день.

У холоди закликають бути уважними до ближніх — перевіряти літніх сусідів та родичів, переконатися, що мають достатньо їжі та ліків, щоб не виходити на вулицю в холоди. У зимовий сезон також актуально посилити заходи протимікробної безпеки — мити руки з милом, чхати в серветку, дотримуватись дистанції.

Раніше "Телеграф" публікував поради експертів як вижити у місті за умови проблем з електроенергією та опаленням. Також важливо не замерзнути на вулиці, щоби не довелося відігріватися вдома.