Можна обійтися і без обігрівача: як заощадити на опаленні взимку

Поради, які допоможуть зігрітися у холоди.

У деяких регіонах опалювальний сезон вже стартував, проте через постійні обстріли багатьом українцям доведеться обігрівати свої будинки за допомогою обігрівачів, або ж підручних засобів. Саме про такі способи ми хочемо розповісти сьогодні.

"Телеграф" зібрав для вас кілька корисних хитрощів, які допоможуть вам зберегти тепло в квартирі і заощадити трохи газу та електрики, і при цьому не замерзнути.

Як обігріти будинок взимку без обігрівача

Закривайте штори — вони забезпечують найкраще збереження тепла в квартирі і воно не так швидко виходитиме назовні.

Користуйтеся ковдрою – переконайтеся, що у вас достатньо ковдр, щоб зігрітися. Також можна додатково використовувати грілку.

Відкриті радіатори перед батареями нічого не повинно стояти, навіть штори.

Заглушки від протягів — зачиняйте двері між кімнатами, щоб тепло залишалося в кімнаті, де ви. Також можна закласти щілини під дверима, з яких тепло виходить назовні.

Обіймайтеся з домашніми тваринами – вихованці часто є справжніми теплостанціями.

Духовка — під час готування, не закривайте дверцята техніки, щоб тепло поширювалося по квартирі.

Правильне вбрання — варто обирати щільні речі, які добре зігрівають.

Свічки також є гарним джерелом тепла.

Килими — це справжні "акумулятори" тепла, які добре зберігають тепло в квартирі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як легко та просто можна обігріти спальню взимку, при цьому не розорившись на всі гроші світу.

Крім цього, ми давали кілька порад щодо поведінки в бомбосховищах, де зазвичай буває дуже холодно і сиро.