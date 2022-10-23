Осіннє тепло перемагає "холодне зло": яку погоду обіцяють синоптики найближчими днями (відео)
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Після кількох дощових днів в Україні встановиться комфортна погода – і так триватиме до кінця місяця
У зв’язку з війною бойові дії та погода стали, схоже, найбільш обговорюваними українцями темами. До того ж, природа не втомлюється підкидати приводи для цього, дозволяючи радіти теплу навіть в останню декаду жовтня.
Так, у неділю, 23 жовтня, згідно з повідомленням Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі, але буде тепло.
При цьому в західній частині країни, на думку синолптика Ігоря Кібальчича, буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень максимальні значення виявляться в межах +14…+19 °С.
У північних областях малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Вночі повітря охолоне до +2…-3°С, вдень прогріється до +9…+14°С.
У центральному регіоні малохмарно та сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...-2°С, удень +11...+16°С.
На півдні України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с, у Приазов’ї вдень окремі пориви до 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7°С, у Криму та Приазов’ї до +10°С. Вдень максимальні значення становитимуть +13…+18 °С.
У східній частині країни малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі мінімальна температура становитиме -3…+2°С, удень +10…+15°С.
У столиці, запевняє синоптик Наталія Діденко, 23 жовтня очікується волога погода з дощем. Температура повітря коливатиметься близько +11, +12 градусів.
У понеділок у столиці потеплішає до +14+16 градусів, у більшості областей температура буде вночі 4-10 °С, вдень 9-16 °С.
Надалі тепло протримається у столиці до 5 листопада, після чого відбудеться невелике зниження температури повітря.
У західних областях після кількох "мокрих" днів знову повернеться тепло, і радуватиме українців до кінця місяця.
Центральний регіон залишатиметься стабільно сухим та теплим.
На Півдні варто взагалі чекати до +12 градусів, і ця "спека" плавно перейде і на наступний місяць.
Загалом настання тепла продовжиться і в грудні, і дуже хотілося б сподіватися, що воно співпаде з успіхами ЗСУ на Півдні та на Сході. Втім, перемога все одно буде за Україною: як відомо, за зимою завжди приходить весна та літо.