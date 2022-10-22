Грудень буде лагідним до українців: синоптики дали прогноз на останній місяць 2022 року

Майбутній грудень порадує українців більш-менш лагідною погодою без суттєвих морозів

Хоча згідно з прогнозами синоптиків цьогорічний листопад розпочнеться з похолодання та дощів, а закінчиться морозами та снігом, грудень буде вельми лагідний до українців, адже сильних морозів у цей місяць не очікується.

Такий прогноз на грудень і загалом на прийдешню зиму дала кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, зав.відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух

За її словами, на значній території України, за винятком північних, східних областей і Карпатського регіону, середня температура повітря у грудні може бути додатною — від 0 до +3 °С.

"Це свідчить про те, що впродовж місяця на цій території переважатимуть додатні температури", — вказує Віра Балух.

Вона додає, що від'ємна середня температура в межах від 0 до -2 °С і нижче буде характерна у грудні лише для північних, центральних, східних областей країни та високогір’я Карпат.

Її прогноз підтверджує і довгостроковий прогноз meteoprog.ua:

Погода в Києві у грудні

Погода в Дніпрі у грудні

Погода в Харкові у грудні

Погода у Львові у грудні

Погода в Одесі у грудні

"Телеграф" раніше повідомляв, що сильних снігових заметів у зиму 2022-2023 теж чекати не варто.