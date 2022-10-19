Морози триматимуться: три прогнози погоди на січень 2023 року

Холодне буде на сході та північному сході країни

Зима в Україні в 2023 році не має відрізнятися різко негативними температурами. Після відносно теплого грудня очікується посилення морозів.

Як розповіла заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України Віра Балабух, січень стане найхолоднішим місяцем зими. За її даними, його середньомісячна температура може на два градуси перевищити кліматичну норму.

Згідно з прогнозом метеоролога, у січні очікується від +1+2 на півдні країни, до -2 -3 на північному сході та сході. З нею не погодився б народний синоптик Леонід Горбань. Він після себе залишив книгу прогнозу погоди до 2030 року та січень 2023 року в ній описаний так: "мороз буде весь місяць".

Як зазначив народний метеоролог — мороз слабшатиме 5-6, 14-15, 27-28 січня і навпаки — міцнітиме 7-10, 20-24 січня. Є в книзі і прогноз з опадів — 7-9 січня очікується сніг, 14-19 мокрий сніг із дощем, 22-23 та з 25 до кінця місяця періодично сніжитиме.

У столиці України сайт "Метеопрог" на основі даних спостережень за 70 років передбачив таку синоптичну картину. Негативні температури, хоч і незначні, але протримаються весь січень, за винятком чотирьох днів. За прогнозом з 10 по 13 січня 2023 року включно в Києві очікується 0 за Цельсієм.

Орієнтовний прогноз погоди у Києві на січень 2023 року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у січні снігопадів поменшає на північному сході країни порівняно з груднем. У снігову та морозну погоду важливо бути уважним на дорозі та правильно ходити, щоб мінімізувати ризик травм.