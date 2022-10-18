Складності водіння взимку: поради водіям як підготуватися до дороги та поводитися на ній

Варто постійно зберігати пильність

Взимку аварії та поломки автомобілів трапляються досить часто, адже умови непрості. Головна порада, яку пропонують фахівці з водіння в зимовий період — не поспішати.

Як зазначає британська Автомобільна асоціація, гальмівний шлях по льоду може бути вдесятеро довшим. Вони також не рекомендують водити машину під час застуди, оскільки ліки проти неї можуть викликати сонливість та вплинути на час реакції.

Що зробити перед поїздкою взимку:

закладіть додатковий час,

використовуйте основні дороги – шанси, що вони будуть розчищені та посипані вищі,

вийдіть раніше на 10 хвилин, щоб очистити машину,

в машині можна тримати змінну суху пару взуття, щоб ноги не ковзали по педалях,

стежте за рівнем палива.

Як їздити зимовими дорогами:

гальмуйте обережно,

відпускайте зчеплення акуратно, щоб не пробуксовувати,

тримайте постійну швидкість і дотримуйтесь дистанції якщо їсте в гірку або вниз.

Якщо ви застрягли в снігу, вирівняйте кермо і очистіть колеса від снігу. Щоб виїхати, можна скористатися лайфхаками з килимком або посипати під колеса котячий наповнювач. Також з настанням холодного сезону варто "перевзути" свого залізного коня.