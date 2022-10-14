Зима наближаєтся: скільки снігу випаде в Україні і коли
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Зима не буде надто щедрою на сніг
При підготовці до зими слід знати, чого взагалі очікувати від цьогорічної зими. На щастя, є певні системи прогнозування, такі як популярна ECMWF, які дозволяють побачити найімовірніший варіант того, що буде вже через кілька місяців.
Прогнозом погоди на зиму 2022−2023 поділився експерт Andrej Flis. Він пеціалізується на довгостроковому прогнозуванні сезонної погоди, погодних тенденцій, глобальної взаємодії океану та атмосфери та зміни клімату. За останнім прогнозом, в Україні цієї зими снігу ще менше, ніж було торік. У південно-західних областях країни показник сніжних опадів буде ще нижчий за норму. На щастя, на півдні Херсонської області, у Криму та Одеській області кількість снігу відповідатиме нормі. Це точно позитивно відобразиться на майбутньому врожаї.
Аби зробити прогноз ще точнішим, синоптик зверунувся до системи довгострокового прогнозування UKMO. Згідно з цією системою, по всій Європі очікується слабкий рівень снігопадів, крім північної частини континенту. У грудні прогнозують більш-менш нормальний середньостатичний рівень снігу, особливо в Криму, на Херсонщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. Проте, відхилення від норми найвідчутнішим буде на Закарпатті — там снігу буде ще менше, ніж зазвичай це буває в цьому місяці.
У січні слід очікувати невелих погодних змін. Більша частина Європи до середини місяця матиме меншу висоту снігу. Цікаво, що саме в районі Центральної та Західної Європи снігу навпаки побільшає.
У лютому по всій Європі снігу також буде менше ніж це буває кожного року. І хоча опадів буде не так багато, як комусь хотілося б, сніг все одно ще встигне потішити українців — певну частину місяця він буде в Україні.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптики розповіли, коли з України піде бабине літо з останньою теплою погодою. Крім того, зазначено, як швидко наступлять морози.