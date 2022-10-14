Зима наближаєтся: скільки снігу випаде в Україні і коли

Зима не буде надто щедрою на сніг

При підготовці до зими слід знати, чого взагалі очікувати від цьогорічної зими. На щастя, є певні системи прогнозування, такі як популярна ECMWF, які дозволяють побачити найімовірніший варіант того, що буде вже через кілька місяців.

Прогнозом погоди на зиму 2022−2023 поділився експерт Andrej Flis. Він пеціалізується на довгостроковому прогнозуванні сезонної погоди, погодних тенденцій, глобальної взаємодії океану та атмосфери та зміни клімату. За останнім прогнозом, в Україні цієї зими снігу ще менше, ніж було торік. У південно-західних областях країни показник сніжних опадів буде ще нижчий за норму. На щастя, на півдні Херсонської області, у Криму та Одеській області кількість снігу відповідатиме нормі. Це точно позитивно відобразиться на майбутньому врожаї.

Сніг цієї зими

Аби зробити прогноз ще точнішим, синоптик зверунувся до системи довгострокового прогнозування UKMO. Згідно з цією системою, по всій Європі очікується слабкий рівень снігопадів, крім північної частини континенту. У грудні прогнозують більш-менш нормальний середньостатичний рівень снігу, особливо в Криму, на Херсонщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. Проте, відхилення від норми найвідчутнішим буде на Закарпатті — там снігу буде ще менше, ніж зазвичай це буває в цьому місяці.

Сніг у грудні

У січні слід очікувати невелих погодних змін. Більша частина Європи до середини місяця матиме меншу висоту снігу. Цікаво, що саме в районі Центральної та Західної Європи снігу навпаки побільшає.

Сніг у січні

У лютому по всій Європі снігу також буде менше ніж це буває кожного року. І хоча опадів буде не так багато, як комусь хотілося б, сніг все одно ще встигне потішити українців — певну частину місяця він буде в Україні.

Сніг у лютому

Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптики розповіли, коли з України піде бабине літо з останньою теплою погодою. Крім того, зазначено, як швидко наступлять морози.