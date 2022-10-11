Дощі та перші заморозки: де "бабине літо" підготувало погодні сюрпризи найближчим часом

Температурні показники при цьому будуть досить комфортними

У більшості регіонів України найближчі кілька днів пануватиме "бабине літо" з комфортними температурними показниками та майже повною відсутністю опадів, однак пощастить з такою погодою не всім.

Як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко, 12-го жовтня Закарпаття та Карпати затягне хмарами, а тому в горах та прилеглих до них населених пунктах може з'явитися невеликий дощ.

За її прогнозом, невелика кількість опадів може спостерігатися цього дня ще й у Київській та Чернігівській областях, але про проливні дощі мова не йде.

Температурні показники найближчої ночі коливатимуться на рівні +3+10 тепла, а на північному сході України очікується від -1 морозу до +4 тепла. Вдень по всій території України температура повітря прогріється до комфортних +13+18 градусів тепла.

У Києві 12-го жовтня опадів не очікується, день буде сонячним з максимальною температурою повітря у +14 градусів. Синоптик додала, що різких перепадів температури цього тижня очікувати не варто.

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