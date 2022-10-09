Дощі та заморозки: що погода приготувала для українців у листопаді

Більша частина листопада пройде з "плюсовою" температурою

Наприкінці жовтня в Україну прийде похолодання, після якого тепло до країни цього року не повернеться. Втім, плюсова температура зберігатиметься в нашій країні практично до кінця листопада, а в першій половині буде багато днів, коли стовпчики термометра утримуватимуться на відмітках вище +10 градусів.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, за кількістю опадів листопад нагадуватиме жовтень: на заході та в центрі їх буде більше, а на півдні та сході – менше.

Так для західних областей похолодання прийде наприкінці жовтня, а температури нижче +10 спостерігатимуться приблизно до кінця першого тижня листопада, після якого на кілька днів настане період теплішої погоди. Втім, приблизно після 15-го числа прийде ще одне похолодання і протягом кількох днів температура повітря опуститься в район +5 градусів, а ночами і зовсім очікуються морози.

Що стосується центральних областей, то початок листопада там очікується холоднішим, а в перший тиждень температура повітря взагалі може опускатися нижче +5 градусів вдень.

Найхолоднішим листопад буде для мешканців східних областей. За прогнозом, там у другій половині місяця температура просяде в район 0 градусів вдень і може опускатися до -5 вночі.

Найбільш теплим буде листопад у південних областях, проте похолодання у другій половині місяця неминуче торкнеться їх.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач докладно розповів у коментарі "Телеграфу" про те, на яку погоду варто чекати українцям у жовтні та листопаді цього року.