Потепління йде, але погодні сюрпризи будуть: чого чекати українцям у найближчі тижні

Українці зможуть насолодитись теплою погодою

Нетривале похолодання, яке на кілька днів накрило Україну, добігає кінця і вже з четверга в нашій країні очікується поступове підвищення температури повітря.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, місцями синоптики очікують, що стовпчик термометра показуватиме вище за +20 градусів, що є високим показником як для жовтня.

На заході України до кінця поточного тижня зберігатиметься суха погода, проте вже з неділі дощові хмари знову закриють небо. Натомість наступного тижня ще можна буде насолодитися теплими днями.

У центральних і північних областях буде трохи прохолодніше, а теплу погоду можна буде побачити до кінця цього тижня і ближче до наступних вихідних.

У східних областях температура повітря трохи просяде на початку нового тижня, але поступово підніматиметься до наступних вихідних. Загалом відсутність опадів обіцяє там дуже комфортну погоду.

На півдні України яскраво виражених стрибків температур не очікується, а незначне похолодання з понеділка не позначиться на загальній погодній картині.

Як повідомлялося раніше, кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповідав "Телеграфу" про те, якою буде погода в Україні до кінця жовтня.