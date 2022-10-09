Дожди и заморозки: что погода приготовила для украинцев в ноябре

Большая часть ноября пройдет с "плюсовой" температурой

В конце октября в Украину придет похолодание, после которого тепло в страну в этом году не вернется. Впрочем, плюсовая температура будет сохраняться в нашей стране практически до конца ноября, а в первой половине и вовсе будет много дней, когда столбики термометра будут удерживаться на отметках выше +10 градусов.

Как говорится в прогнозе Гисметео, по количеству осадков ноябрь будет напоминать октябрь: на западе и в центре их будет больше, а на юге и востоке — меньше.

Так для западных областей похолодание придет в конце октября, а температуры ниже +10 будут наблюдаться примерно до конца первой недели ноября, после которого на несколько дней придет период более теплой погоды. Впрочем, примерно после 15-го числа придет еще одно похолодание и в течение нескольких дней температура воздуха опустится в район +5 градусов, а по ночам и вовсе можно ожидать морозов.

Что касается центральных областей, то начало ноября там ожидается более холодным, а в первую неделю температура воздуха и вовсе может опускаться ниже +5 градусов днем.

Наиболее холодным ноябрь будет для жителей восточных областей. Согласно прогнозу, там во второй половине месяца температура просядет в район 0 градусов днем и может опускаться до -5 ночью.

Наиболее теплым будет ноябрь в южных областях, однако похолодание во второй половине месяца неизбежно затронет и их.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач подробно рассказал в комментарии "Телеграфу" о том, какой погоды стоит ждать украинцам в октябре и ноябре этого года.