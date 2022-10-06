Потепление идет, но погодные сюрпризы будут: чего ждать украинцам в ближайшие недели

Украинцы смогут насладить теплой погодой

Непродолжительное похолодание, которое на несколько дней накрыло Украину, подходит к концу и уже с четверга в нашей стране ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Как говорится в прогнозе Гисметео, местами синоптики ожидают, что столбик термометра будет показывать выше +20 градусов, что является высоким показателем как для октября.

Отмечается, что на западе Украины до конца текущей недели будет сохраняться сухая погода, однако уже с воскресенья дождевые тучи вновь закроют небо. Вместе с тем на следующей неделе еще можно будет насладиться теплыми днями.

В центральных и северных областях будет чутка прохладней, а теплую погоду можно будет увидеть до конца этой недели и ближе к следующим выходным.

В восточных областях температура воздуха слегка просядет в начале новой недели, но постепенно будет подниматься до следующих выходных. В целом отсутствие осадков обещает там весьма комфортную погоду.

На юге Украины ярко выраженных скачков температур не ожидается, а незначительное похолодание с понедельника не сильно скажется на общей погодной картине.

Как сообщалось ранее, кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич рассказывал "Телеграфу" о том, какой будет погода в Украине до конца октября.