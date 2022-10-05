Тепла погода ще прийде в Україну: синоптики розповіли, чого чекати в жовтні

Опадів також можна не очікувати найближчим часом

Після доволі прохолодного вересня, який неочікувано потішив українців одразу по завершенню літніх високих температур, стало актуальним питання прогнозу на жовтень. Щороку цей місяць особиво різний, температури можуть сильно коливатися від морозних до майже літніх. Так, вважається, що цього року слід чекати все ж таки новин про останнє тепло перед зимою.

Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу". Він зазначив, що вже скоро в більшість українських областей прийде явище бабиного літа.

"У денний час повітря прогріватиметься до +12…+17°С, а наприкінці першої декади та на початку другої внаслідок більш інтенсивного надходження теплого повітря із Західної Європи денні температури підвищуватимуться до +18…+23°С, на півдні та на Закарпатті термометри покажуть літні значення в межах +23…+26°С", — розповів синоптик.

За словами Кібальчича, очевидно, що вночі можуть бути невеликі заморозки, але все ж таки середньодобова температура виявиться вищою на +4…+9°С ніж середня температура щороку в цей період. Крім того, малоймовірно, що будуть опади протягом так званої "золотої осені". Це пов'язано з тим, що всі циклони та пов’язані з ними атмосферні фронти пересуватимуться на півночі континенту, тож в Україну не прийдуть.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптики спрогнозували погоду у жовтні — з самого початку місяця прийдуть дощі. Проте, бабине літо ще буде — його слід очікувати в середині місяця.