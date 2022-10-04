Погода готує приємний сюрприз: чого українцям чекати до кінця тижня
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В Україні стане тепліше
В Україні найближчими днями очікується потепління, хоча йому передуватимуть дощі та різкі пориви вітру
Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні переважатиме область підвищеного тиску, із західним та південно-західним перенесенням повітряних мас.
Втім, за даними відомства, до кінця робочого тижня стане відчутно тепліше.
У найближчу добу варто чекати помірних опадів практично у північних областях, у південних же буде сухо. При цьому на температуру повітря вдень варто чекати на рівні +8…+13, а вночі +4…+9. На сході та півдні буде тепліше — до +14…+19 градусів.
Синоптики також попереджають про те, що можливі пориви вітру силою 15-20 м/с.
До кінця робочого тижня температура повітря підніметься до +14…+19 градусів, а вітер ослабне.
Як повідомлялося раніше, у жовтні 2022 року погода буде мінливою, а ця тенденція зберігатиметься не лише в Україні, а й по всій Європі.
А народний синоптик Володимир Деркач докладно розповів у коментарі "Телеграфу" про те, на яку погоду варто чекати українцям у жовтні та листопаді цього року.