Погода готує приємний сюрприз: чого українцям чекати до кінця тижня

В Україні стане тепліше

В Україні найближчими днями очікується потепління, хоча йому передуватимуть дощі та різкі пориви вітру

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні переважатиме область підвищеного тиску, із західним та південно-західним перенесенням повітряних мас.

Втім, за даними відомства, до кінця робочого тижня стане відчутно тепліше.

У найближчу добу варто чекати помірних опадів практично у північних областях, у південних же буде сухо. При цьому на температуру повітря вдень варто чекати на рівні +8…+13, а вночі +4…+9. На сході та півдні буде тепліше — до +14…+19 градусів.

Синоптики також попереджають про те, що можливі пориви вітру силою 15-20 м/с.

До кінця робочого тижня температура повітря підніметься до +14…+19 градусів, а вітер ослабне.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2022 року погода буде мінливою, а ця тенденція зберігатиметься не лише в Україні, а й по всій Європі.

А народний синоптик Володимир Деркач докладно розповів у коментарі "Телеграфу" про те, на яку погоду варто чекати українцям у жовтні та листопаді цього року.