На зміну дощам іде бабине літо: синоптик дав прогноз погоди на жовтень для України

Вночі та вранці буде прохолодно та туманно

Після дощів, які обрушилися на всю територію України , погода нарешті порадує теплом. Такий прогноз на жовтень ексклюзивно для "Телеграфу" дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

На зміну прохолоді та дощам поступово приходить сонячна та суха погода. Протягом першої декади місяця у більшості областей України розпочнеться плавний наступ бабиного літа. Це класична ситуація: зберігається стійка тепла погода без різких коливань температури та посилення вітру – справжня золота осінь.

Таким чином, вже з середини поточного тижня поступово, починаючи з західних та південно-західних регіонів країни, температура повітря почне підвищуватись (особливо вдень за рахунок меншої кількості хмар). Вночі та вранці буде прохолодно та туманно у більшості областей України. До речі, тумани — цілком типове явище для середини осені. Але треба зважати на те, що вони знизять видимість місцями до 200–500 метрів.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +4…+9°С. Місцями на поверхні ґрунту не виключені слабкі заморозки, які не є аномальними для цієї пори року. У денний час повітря прогріватиметься до +12…+17°С, а наприкінці першої декади та на початку другої внаслідок більш інтенсивного надходження теплого повітря із Західної Європи денні температури підвищуватимуться до +18…+23°С, на півдні та на Закарпатті термометри покажуть літні значення в межах +23…+26°С. Середньодобова температура також плавно підвищуватиметься і вже через тиждень виявиться на 3–6°С вище за середні багаторічні показники.

Вітер буде переважно західний та південно-західний, вночі слабкий, удень у межах 5–10 м/с.

Опади протягом найближчих 7–9 днів малоймовірні, оскільки всі циклони та пов’язані з ними атмосферні фронти пересуватимуться набагато північніше і територію України не зачеплять. Тож насолоджуємося приємною осінньою погодою, але не забуваємо одягатися по сезону.