На смену дождям идет бабье лето: синоптик дал прогноз погоды на октябрь для Украины

Ночью и утром будет прохладно и туманно

После череды дождей, которые обрушились на всю территорию Украины , погода наконец порадует теплом. Такой прогноз на октябрь эксклюзивно для "Телеграфа" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

На смену прохладе и дождям постепенно приходит солнечная и сухая погода. В течение первой декады месяца в большинстве областей Украины начнется плавное наступление бабьего лета. Это классическая ситуация: сохраняется устойчивая тёплая погода без резких колебаний температуры и усиления ветра – настоящая золотая осень.

Таким образом, уже с середины текущей недели постепенно, начиная с западных и юго-западных регионов страны, температура воздуха начнёт повышаться (особенно в дневное время за счёт меньшего количества облаков). Ночью и утром будет прохладно и туманно в большинстве областей Украины. К слову говоря, туманы — вполне типичное явление для середины осени. Но надо учитывать, что они снизят видимость местами до 200–500 метров.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +4…+9 °С. Местами на поверхности почвы не исключены слабые заморозки, которые не являются аномальными для данной поры года. В дневное время воздух будет прогреваться до +12…+17 °С, а в конце первой декады и начале второй в результате более интенсивного поступления тёплого воздуха из Западной Европы дневные температуры повысятся до +18…+23 °С, на юге и в Закарпатье термометры покажут вполне летние значения в пределах +23…+26 °С. Среднесуточная температура также будет плавно повышаться и уже через неделю окажется на 3–6 °С выше средних многолетних показателей.

Ветер будет преобладать преимущественно западный и юго-западный, ночью слабый, днем в пределах 5–10 м/с.

Осадки в течение ближайших 7–9 дней маловероятны, поскольку все циклоны и связанные с ними атмосферные фронты будут перемещаться гораздо севернее и территорию Украины не заденут. Так что наслаждаемся приятной осенней погодой, но не забываем одеваться по сезону.