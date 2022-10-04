На смену дождям идет бабье лето: синоптик дал прогноз погоды на октябрь для Украины
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Ночью и утром будет прохладно и туманно
После череды дождей, которые обрушились на всю территорию Украины, погода наконец порадует теплом. Такой прогноз на октябрь эксклюзивно для "Телеграфа" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.
На смену прохладе и дождям постепенно приходит солнечная и сухая погода. В течение первой декады месяца в большинстве областей Украины начнется плавное наступление бабьего лета. Это классическая ситуация: сохраняется устойчивая тёплая погода без резких колебаний температуры и усиления ветра – настоящая золотая осень.
Таким образом, уже с середины текущей недели постепенно, начиная с западных и юго-западных регионов страны, температура воздуха начнёт повышаться (особенно в дневное время за счёт меньшего количества облаков). Ночью и утром будет прохладно и туманно в большинстве областей Украины. К слову говоря, туманы — вполне типичное явление для середины осени. Но надо учитывать, что они снизят видимость местами до 200–500 метров.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +4…+9 °С. Местами на поверхности почвы не исключены слабые заморозки, которые не являются аномальными для данной поры года. В дневное время воздух будет прогреваться до +12…+17 °С, а в конце первой декады и начале второй в результате более интенсивного поступления тёплого воздуха из Западной Европы дневные температуры повысятся до +18…+23 °С, на юге и в Закарпатье термометры покажут вполне летние значения в пределах +23…+26 °С. Среднесуточная температура также будет плавно повышаться и уже через неделю окажется на 3–6 °С выше средних многолетних показателей.
Ветер будет преобладать преимущественно западный и юго-западный, ночью слабый, днем в пределах 5–10 м/с.
Осадки в течение ближайших 7–9 дней маловероятны, поскольку все циклоны и связанные с ними атмосферные фронты будут перемещаться гораздо севернее и территорию Украины не заденут. Так что наслаждаемся приятной осенней погодой, но не забываем одеваться по сезону.
Как ранее сообщал "Телеграф", жителей южных областей Украины поразило удивительное явление в небе, похожее на НЛО.