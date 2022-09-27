Дожди и почти летняя жара: чем украинцев порадует погода до конца недели

В Украину идет "бабье лето"

В Украине до конца недели будет сохраняться теплая погода, а столбик термометра местами будет показывать даже выше +25 градусов. Однако насладиться теплом сполна не дадут осадки, которые так до воскресенья и не закончатся.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, наиболее тепло на этой неделе будет на востоке и юге нашей страны, а жителям запада в свою очередь повезет меньше.

В среду, 28 сентября дожди пройдут по всей территории Украины, а в южных областях могут быть даже грозы. Впрочем, уже к четвергу они закончатся, а жителей востока и юга погода порадует отсутствием осадков.

В последний день сентября, температура воздуха по всей стране поднимется до отметки в +20 градусов, а местами и до +25.

А вот на выходных жителям южных областей можно будет насладиться по-настоящему летней солнечной погодой и теплом в районе +25…+29 градусов.

Как сообщалось ранее, в начале октября в Украине стоит ждать относительно теплой погоды, которое иначе можно назвать "бабьим летом". Однако народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", что этот период фактически закончится 14 числа, а ему на смену придет похолодание.