Рептилоиды или корабль-призрак? Странное явление в небе поразило украинцев (фото и видео)

Официальной информации на этот счет нет

В ночь на 3 октября жители южных регионов Украины имели возможность наблюдать странное зрелище. Почти на рассвете в небе можно было увидеть небольшое, подсвеченное солнцем, яркое облако. Его видели жители, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщают многие украинские Telegram-каналы. Доподлинно неизвестно, что это было. Некоторые предполагают, что это последствие работы ПВО, некоторые — естественное явление, но украинцы не исключают и прибытия пришельцев, ведь "это 2022 год".

На фотографиях и видео на рассвете (около 5 утра) довольно четко можно увидеть это облако. Интересно, что оно так хорошо видно сразу в ряде регионов.

Одесса, 3 октября

Кривой Рог, 3 октября

Днепр, 3 октября

Как отмечалось выше, украинцы при отсутствии какой-либо официальной информации делают самые разные предположения о причине появления такого "явления". Пользователи сети чаще всего шутят о прибытии инопланетян, и главное то, чтобы они воевали против российской федерации.

Предположение о пришельцах и работе ПВО

Как сообщал "Телеграф" ранее, над временно оккупированным Счастливцевым жители увидели счастливый знак — в небе появился "трезубец". Фотографии невероятно красивого явления опубликовали в Интернет-сети.