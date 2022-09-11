Укр

Сама природа за Украину: в небе над оккупированным Счастливцево заметили хороший знак (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Таким тризубом на Арабатской Стрелке любовались вечером 10 сентября Новость обновлена 11 сентября 2022, 09:03
Таким тризубом на Арабатской Стрелке любовались вечером 10 сентября

Местные жители ловят каждую добрую весть с подконтрольной Киеву территории, ожидая деоккупации

Курортный поселок Счастливцево уже закрыл "не-курортный" сезон, фактически так его и начав в этом году из-за попадания в российскую оккупацию. Однако местные жители с нетерпением ждут прихода ВСУ, несмотря на все лишения, организованный им "русским миром". Украинцев поддерживает даже природа — вечером 10 сентября, к примеру, на берегу Арабатской Стрелки в небе было замечено необычный тризуб, образованный солнечными лучами.

Своим наблюдением с общественностью поделился автор YouTube-канала "Кирилловка.Укр". По мнению оператора, это очень хороший знак, особенно в свете последних новостей насчет массированного продвижения украинской армии на востоке страны.

"Тризуб" на закате хорошо просматривается благодаря необычному расположению облаков, в просветах между которыми проникли лучи садящегося солнца. И хотя ты понимаешь, что эффект получился совершенно случайно, подобный вид все равно завораживает.

К слову, также на видео, снятом в Счастливцево, можно хорошо увидеть, как российские захватчики "освободили" курортный поселок от отдыхающих. Предстоящий "бархатный сезон", похоже, пройдет и вовсе без любителей посидеть на берегу или поплескаться в море — сейчас пляжи абсолютно пусты и безлюдны.

"Медуз особо нет, камки (водоросли — ред.) тонны — ее никто не убирает. Вот она, "русская осень", перед освобождением от ордынского ига", — пишет автор YouTube-канала.

Также он отметил, что еще год назад в сентябре на Арабатской Стрелке было практически не протолкнуться. Люди часто приезжали на горячие источники, а также посещали водолечебницу. Сейчас же в населенном пункте в основном гуляет сильный ветер, а также наблюдается засилье вражеских солдат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в ожидании сезона штормов и прихода украинских защитников продолжает жить оккупированная Кирилловка. Здесь запустение — тоже "лучший друг" местных жителей.

Также мы писали, что в последнее время происходит на территории Новой Каховки, которую все еще кошмарят захватчики.

Теги:
#Курорт #Знак #Арабатская стрелка #Счастливцево #"Тризуб"