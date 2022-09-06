Мертвые медузы и засилье водорослей: как Счастливцево в оккупации закрывает "курортный" сезон (видео)

Не так местные жители себе представляли "бархатный сезон" в 2022 году

Курорты Херсонской области, которые до полномасштабной войны пользовались невероятно популярностью среди украинских (и не только) отдыхающих, окончательно провалили нынешний летний сезон. Первые дни сентября, а на пляжах Счастливцево, где и несколько недель назад было не особо людно, нет практически никого. Практически — кроме совершенно одиноких прохожих, а также засилья медуз и чаек.

Больше деталей о жизни курортного поселка в российской оккупации расскажет "Телеграф", ссылаясь на YuoTube-каналы "Кирилловка Укр" и "Время познавать. Саша 1961".

Наиболее популярные раньше у туристов пляжи сейчас абсолютно пустынны, хотя это и не удивительно, взирая на их внешний вид. На несколько метров вперед они усеяны пучками водорослей, которые были вынесены во время шторма и никем не убирались. Также у самого кромки воды четко видно огромное количество медуз, которые регулярно выбрасываются на берег.

Как подмечают местные жители, еще одними постоянным "тусовщиками" в нынешнем Счастливцево являются чайки. Хотя людей, которые нередко подкармливали этих птиц, почти нет, они все равно находят возможность добыть себе пропитание. Сейчас, к примеру, следят за выбрасыванием на берег мелких крабов, которые прекрасно устраивают их в качестве еды.

"Людей нет. От слова совсем. Иными словами, произошло полное, стопроцентное "освобождение" от туристического потока, — пишет автор канала "Кирилловка Укр". — Благо, хоть природа отдохнет".

Впрочем, такое "успокоение" является лишь частичным. Ведь можно лишь догадываться о том, какие убытки понесли жители Счастливцево и других курортов Арабатской Стрелки из-за российского вторжения. Впрочем, как сейчас выживают жители некоторых местных населенных пунктов и Геническа в том числе, мы рассказывали ранее.

Также "Телеграф" писал о том, как с "курортным" сезоном прощался Железный Порт.