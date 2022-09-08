В ожидании штормов и ВСУ: чем живет осенняя Кирилловка (фото и видео)

Курортный поселок опустел в "бархатный сезон" еще больше, чем до этого летом

Временно оккупированные курорты южных областей Украины переживают далеко не лучшие времена. Пока в Счастливцево на пляжах "заправляют" медузы и водоросли, в обычно людной Кирилловке почти не осталось желающих посещать берег моря. С приходом первых дней осени температура воздуха значительно снизилась, а само море стало более беспокойным — местные говорят, подходит сезон штормов.

Больше деталей о том, как Кирилловка закрыла наименее некурортный сезон и встречает осень, расскажет "Телеграф". Свой материал мы базируем на данных Instagram-аккаунта azovseagram и YouTube-канала "Земеля".

Виды, которые открываются глазу в оккупированном поселке, не дают усомниться — на юге Украины действительно началась осень. Большинство растительности уже потеряло насыщенный зеленый цвет, а море, всегда привлекающее отдыхающих, не является кристально чистым.

Виды осенней Кирилловки

К счастью, на берегу не видно засилья медуз и мусора, как в некоторых других населенных пунктах, однако купаться в мутной воде желающих практически нет. Пляжи встречают редких гостей сильным ветром, что свидетельствует о подготовке природы к очередному сезону штормов.

Поэтому пустынные пляжи, в принципе, не удивляют. Кирилловка и так не пользовалась популярностью этим летом из-за сложившейся военной ситуации, а уже "бархатный сезон", судя по всему, и вовсе провалит.

Однако это не мешает местным жителям вовсю ожидать прихода ВСУ и такой желаемой деоккупации.

Отметим, что ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом оккупанты в Кирилловке пытаются продвигать свою пропаганду даже среди детей. Оставшихся в поселке жителей вовсю агитируют отдавать школьников в пророссийские учебные заведения.

Также мы писали, как закончился курортный сезон на территории Железного Порта, который в 2022 году тоже увидел не так много отдыхающих.