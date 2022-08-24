Кубань и Крым в составе Украины: в небе над Николаевщиной увидели хороший знак

Даже облака намекают на то, что Крым будет деоккупирован

В День Независимости Украины в небе над Николаевской областью был замечен хороший знак — карту нашей страны, в составе которой не только оккупированный россиянами Крым, но и часть Кубани, отошедшая россиянам в 1860 году.

Фотографией поделился на своей странице в Facebook корреспондент "АрмияInform" Сергей Мисюра.

"Фото дня в День Независимости пришло из Николаева, где в небе появился знак свободной Украины с Крымом и частью Кубани", — написал журналист.

Примечательно, что хорошие знаки для Украины появлялись и раньше. Один из них заметила посол Украины в США Оксана Маркарова — тогда небо над Америкой показало облако в виде карты нашей страны с Крымом и Днепром.

Стоит отметить, что в последнее время украинские власти все чаще делают намеки на то, что Крым вскоре будет освобожден от российских оккупантов. О серьезных намерениях украинских военных на деоккупацию Крыма свидетельствуют и взрывы и пожары на военных объектах типа аэродромов "Бельбек" под Севастополем и "Нитка" в Новофедоровке возле города Саки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", собравший представителей около шестидесяти иностранных представителей. Международное сообщество выразило единогласное решение, что Крым должен быть деоккупирован от россиян.