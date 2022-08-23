Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о втором саммите "Крымская Платформа" и его важности:

Крымская Платформа-2 — это коалиция тех, кто готов вместе с Украиной приближать победу, а не ждать ее, чтобы принять сторону победителей.

Очень важно провести второй саммит именно сейчас, во время полномасштабной агрессии России. Это была принципиальная позиция президента Зеленского.

Саммит состоялся несмотря на все усилия России сорвать его, уменьшить количество участников. Пример: пока я модерировал саммит параллельно в смартфоне переписывался с коллегами, отражая попытки россиян сорвать участие в саммите некоторых стран.

В течение этих месяцев некоторые партнеры намекали нам быть "осторожнее" с Крымом, мол, это какая-то "особая" тема для России. Мы так не думаем. Крым – это украинская земля, так же как Херсон, Донецк или Луганск.

Украина имеет полное право не только говорить о Крыме то, что считает нужным, но и действовать и возвращать полуостров, как и все остальные временно оккупированные территории. Сегодня с этой позицией Украины твердо и однозначно согласились лидеры и представители стран и международных организаций мира, от Европы до Северной Америки, Латинской Америки, Африки и Азии.

Сегодня уровень представленности стран был выше, география — шире, а высказанные позиции более жесткими.

Как сказал Президент Зеленский: "Саммит "зашел" в политических кругах мира".

Работа Крымской платформы продолжается и на саммите ни в коем случае не завершается.

Возвращение Крыма в Украину неизбежно. Это необратимый процесс

Источник: страница Дмитрия Кулебы в Фейсбуке