Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба про другий саміт "Кримська Платформа" та його важливість:

Кримська Платформа-2 — це коаліція тих, хто готовий разом з Україною наближати перемогу, а не чекати на неї, щоб пристати на бік переможців.

Дуже важливо було провести другий саміт саме зараз, під час повномасштабної агресії Росії. Це була принципова позиція президента Зеленського.

Саміт відбувся попри всі зусилля Росії зірвати його, зменшити кількість учасників. Приклад: поки я модерував саміт паралельно у смартфоні переписувався з колегами, відбиваючи спроби росіян зірвати участь у саміті деяких країн.

Протягом цих місяців деякі партнери натякали нам бути "обережнішими" з Кримом, мовляв, це якась "особлива" тема для Росії. Ми так не вважаємо. Крим — це українська земля, так само як Херсон, Донецьк чи Луганськ.

Україна має повне право не лише говорити про Крим те, що вважає за потрібне, але і діяти та повертати півострів як і всі інші тимчасово окуповані території. Сьогодні з цією позицією України твердо та однозначно погодилися лідери і представники країн і міжнародних організацій світу, від Європи до Північної Америки, Латинської Америки, Африки та Азії.

Сьогодні рівень представленості країн був вищий, географія — ширшою, а висловлені позиції — жорсткішими.

Як сказав Президент Зеленський: "Саміт "зайшов" в політичних колах світу".

Робота Кримської платформи триває і на саміті у жодному разі не завершується.

Повернення Криму до України неминуче. Це незворотній процес

Джерело: сторінка Дмитра Кулеби у Фейсбук