Дуда та Макрон озвучили залізну позицію щодо України та виступили з закликами

Європейські лідери однозначні у своїх думках щодо деокупації Криму

Під час другого саміту "Кримська платформа", який Україна провела 23 серпня у День прапора, європейські політики висловили однозначну думку про приналежність Криму до нашої території. Зокрема, досить гучно прозвучали заяви президента Польщі Анджея Дуди та його французького колеги Еммануеля Макрона.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на онлайн-трансляцію саміту, який зібрав близько шістдесяти представників іноземних держав.

Так, Анджей Дуда заявив, що територію України обов'язково треба звільняти від росіян у повному обсязі, разом з Кримом.

"Крим – це Україна. Так, як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим є і буде частиною України… Ми не можемо повернутися до тої лінії, що була 23 лютого. Треба звільнити усю територію України, разом з Кримом", — сказав президент Польщі.

А французький лідер Еммануель Макрон, який часто спілкується з російським колегою телефоном, закликав міжнародну спільноту не виявляти слабкостей і не йти на жодні компроміси з країною-аресором.

"росія зробила свій вибір, попри взяті на себе зобов'язання… Ми не повинні виявляти жодної слабкості, ніякого духу компромісу, тому що йдеться про свободу для всіх і мир у всіх частинах земної кулі", — заявив Макрон на "Кримській платформі".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україна поступово просувається у питанні деокупації Кримського півострова. Зокрема, що перша фаза цього процесу вже запущена та й друга не за горами, зазначив колишній Радмін автономної республіки Андрій Сенченко.