Дуда и Макрон озвучили железную позицию насчет Украины и выступили с призывами

Европейские лидеры однозначны в своих мыслях по поводу деоккупации Крыма

Во время второго саммита "Крымская платформа", который Украина провела 23 августа в День флага, европейские политики высказали однозначное мнение о принадлежности Крыма к нашей территории. В частности, достаточно громко прозвучали заявления президента Польши Анджея Дуды и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на онлайн-трансляцию саммита, собравшего около шестидесяти представителей иностранных государств.

Так, Анджей Дуда заявил, что территорию Украины обязательно нужно освобождать от россиян в полном объеме вместе с Крымом.

"Крым – это Украина. Так, как Гданьск или Люблин является частью Польши, так Крым является и будет частью Украины… Мы не можем вернуться к той линии, которая была 23 февраля. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом", — сказал президент Польши.

А французский лидер Эммануэль Макрон, часто общающийся с российским коллегой по телефону, призвал международное сообщество не проявлять слабостей и не идти ни на какие компромиссы со страной-арессором.

"россия сделала свой выбор, несмотря на взятые на себя обязательства… Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и мире во всех частях земного шара", — заявил Макрон на "Крымской платформе".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина постепенно продвигается по вопросу деоккупации Крымского полуострова. В частности, что первая фаза этого процесса уже запущена и вторая не за горами, отметил бывший Совмин автономной республики Андрей Сенченко.