Макрон опять созвонился с путиным: стали известны итоги разговора

Стороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС

В пятницу, 19 августа, на 177-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за долгое время созвонился с президентом россии владимиром путиным.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА. Отмечается, что Макрон и путин высказались за скорейшее направление на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.

"Главы государств отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы оценить реальную обстановку, путин подтвердил готовность оказать содействие", — сообщает РИА.

путин сказал Макрону, что он готов пересмотреть предыдущее требование о том, чтобы МАГАТЭ приехало на Запорожскую АЭС через контролируемую рф территорию, Макрон попросил миссию проехать через Украину, сообщили у французского президента по итогам сегодняшнего разговора.

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Напомним, после серии российских провокации на ЗАЭС 42 страны мира обратились к рф с призывом убрать свои войска со станции. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дипломаты и атомщики находятся в постоянном контакте с представителями МАГАТЭ и работают над тем, чтобы отправить на станцию международную миссию. 19 августа россияне стянули технику вплотную к ядерному реактору на ЗАЭС.