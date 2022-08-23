Генсек НАТО дав Україні важливу обіцянку

У Північноатлантичному Альянсі зазначили, стабільна Україна — запорука європейської безпеки

У вівторок, 23 серпня, у ході саміту "Кримська платформа" генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг висловився про партнерство з Україною та дав важливу обіцянку. Про це "Телеграф" пише з посиланням на онлайн-трансляцію саміту.

Генсек НАТО запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку з боку НАТО і триватиме вона стільки, скільки буде потрібно.

"Ми віддані партнерству з Україною, ми допомогли перейти до натівських стандартів. Зима буде важкою, і ми бачимо, що війна іде на виснаження. Це боротьба волі, логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну. Потужна і стабільна Україна – запорука євроатлантичної безпеки. Ми продовжимо бути разом з Україною стільки, скільки потрібно", — заявив Столтенберг.

Щодо Криму, то на думку генсека Альянсу, 8 років тому російські окупанти захопили півострів незаконно та за цей час перетворили його на одне з найбільш мілітаризованих місць на планеті. У НАТО переконані, що саме окупований Крим став плацдармом для нападу на Україну 6 місяців тому.

"Президент путін думав, що зможе зламати український народ і диктуватиме свої умови. Але він помилився. Україна показала здатність захищатися від агресії й завдавати тяжких втрат росії", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що Альянс солідарний з Україною, а країни-члени об'єднання підтримують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни та її право на оборону. Крім того, Столтенберг закликав західних лідерів надавати Україні більше зброї якнайшвидше.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", гучні заяви під час "Кримської платформи" пролунали й від лідерів Франції та Польщі. Обидва президенти переконані, що Україні слід деокуповувати Крим та жодним чином не поступатися росії.