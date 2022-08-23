Генсек НАТО дал Украине важное обещание

В Североатлантическом Альянсе отметили, что стабильная Украина — залог европейской безопасности

Во вторник, 23 августа, в ходе саммита "Крымская платформа" генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг высказался о партнерстве с Украиной и дал важное обещание. Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на онлайн-трансляцию саммита.

Генсек НАТО заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны НАТО и она будет продолжаться столько, сколько потребуется.

"Мы отданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой, и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину. Мощная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно", — заявил Столтенберг.

Что касается Крыма, то, по мнению генсека Альянса, 8 лет назад российские оккупанты захватили полуостров незаконно и за это время превратили его в одно из самых милитаризованных мест на планете. В НАТО уверены, что именно оккупированный Крым стал плацдармом для нападения на Украину 6 месяцев назад.

"Президент путин думал, что сможет сломать украинский народ и будет диктовать свои условия. Но он ошибся. Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери россии", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Североатлантический союз солидарен с Украиной, а страны-члены объединения поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны и ее право на оборону. Кроме того, Столтенберг призвал западных лидеров предоставлять Украине больше оружия как можно быстрее.

Напомним, как сообщал "Телеграф", громкие заявления во время "Крымской платформы" прозвучали и от лидеров Франции и Польши. Оба президента убеждены, что Украине следует деоккупировать Крым и никоим образом не уступать россии.