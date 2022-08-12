С Крымом и Днепром: посол Украины в США увидела хороший знак в небе (фото)

Некоторые также увидели Кубань

Посол Украины в США Оксана Маркарова увидела в небе хороший знак для нашей страны.

Так находясь в США посол заметила в небе облако в форме, напоминающей карту Украины с Крымом и Днепром, а своими наблюдениями она поделилась в Фейсбук.

"Даже облака в 9 тыс. км от дома напоминают карту Украины с нашим Крымом и Днепром", — написала Маркарова.

Другие пользователи сети также отметили, что на "облачной карте" также видна Кубань.

Как сообщалось ранее, в Украине после начала российского вторжения все чаще начинают говорить о необходимости деоккупировать Крым силовым путем. При этом очевидно, что начинать освобождение полуострова будут с уничтожения незаконно построенного моста через Керченскую протоку, поскольку через него оккупанты продолжают перебрасывать войска и технику из россии на Юг материковой Украины.

Стоит отметить, что накануне в Новофедоровке на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военной авиабазе. Вследствие происшествия были уничтожены несколько военных самолетов, в россии говорят, что причиной стала детонация боекомплекта, в Украине на это ответили с иронией, но брать на себя ответственность не стали.