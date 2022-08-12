З Кримом та Дніпром: посол України в США побачила добрий знак у небі (фото)

Деякі також побачили Кубань

Посол України в США Оксана Маркарова побачила у небі добрий знак для нашої країни.

Так, перебуваючи в США, посол помітила в небі хмару у формі, що нагадує карту України з Кримом і Дніпром, а своїми спостереженнями вона поділилася у Фейсбук.

"Навіть хмари за 9 тис км від дому нагадують карту України з нашим Кримом і Дніпром", — написала Маркарова.

Інші користувачі мережі також зазначили, що на "хмарній карті" також видно Кубань.

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Як повідомлялося раніше, в Україні після початку російського вторгнення все частіше починають говорити про необхідність деокупувати Крим силовим шляхом. При цьому очевидно, що звільнення півострова розпочинатимуть зі знищення незаконно побудованого мосту через Керченську протоку, оскільки через нього окупанти продовжують перекидати війська і техніку з росії на Південь материкової України.

Варто зазначити, що напередодні у Новофедорівці на окупованому півострові сталася серія вибухів на військовій авіабазі. Внаслідок події було знищено кілька військових літаків, у росії кажуть, що причиною стала детонація боєкомплекту, в Україні на це відповіли з іронією, але брати на себе відповідальність не стали.