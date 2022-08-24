Кубань та Крим у складі України: у небі над Миколаївщиною побачили добрий знак

Навіть хмари натякають на те, що Крим буде деокупований

У День Незалежності України в небі над Миколаївською областю помітили добрий знак — мапу нашої країни, у складі якої не тільки окупований росіянами Крим, але й частина Кубані, яка відійшла росіянам у 1860 році.

Фотографією поділився на власній сторінці у Facebook кореспондент "АрміяInform" Сергій Місюра.

"Фото дня в День Незалежності прийшло з Миколаївщини, де в небі з'явився знак вільної України з Кримом і частиною Кубані", — написав журналіст.

Примітно, що добрі знаки для України з'являлися й раніше. Один з них помітила посол України в США Оксана Маркарова — тоді небо над Америкою "показало" хмару у вигляді мапи нашої країни з Кримом та Дніпром.

Варто зазначити, що останнім часом українська влада все частіше робить натяки на те, що Крим невдовзі буде звільнений від російських окупантів. Про серйозні наміри українських військових на деокупацію Криму свідчать й вибухи та пожежі на військових об'єктах на кшталт аеродромів "Бельбек" під Севастополем та "Нитка" у Новофедорівці біля міста Саки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві 23 серпня відбувся саміт "Кримська платформа", який зібрав представників близько шістдесяти іноземних представників. Міжнародна спільнота висловила одноголосне рішення, що Крим має бути деокупований від росіян.