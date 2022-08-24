Зеленський "вколов" окупантів щодо російської мови і дав чітку пораду щодо Криму та Донбасу

Україна не шукатиме спільну мову з російськими терористами, заявив гарант

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням, в якому привітав українців із Днем Незалежності та попередив криваву росію про цілі України щодо повернення Криму та Донбасу, попри усі складнощі. Не забув гарант згадати і про цинічні воєнні злочини російськомовних сусідів.

Відеовітання було оприлюднено у телеграм-каналі українського лідера у середу, 24 серпня. За словами Зеленського, якщо керівництво сусідньої росії не хоче втрачати своїх солдатів та бачити сльози матерів, воно повинно повністю звільнити українські території і більше ніколи не повертатися до України.

"Донбас – це Україна. І ми повертатимемо його, хай яким буде цей шлях. Крим – це Україна. І ми його повертатимемо. Хай яким буде цей шлях. Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості й зрозумілі наші умови", — заявив український лідер.

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Крім того, у своєму святковому зверненні президент згадав про криваві злочини росіян в Україні та вбивство мирних людей, яких вони нібито прийшли "визволяти". За словами Зеленського, українська сторона вже не планує шукати спільну мову з терористами.

"Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. І нам набагато більше зрозумілий і близький Джонсон, який розмовляє англійською, ніж убивці, ґвалтівники та мародери, які все це робили російською", — підсумував гарант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український лідер Володимир Зеленський у переддень свята Незалежності України виступив із заявою, в якій наголосив, що росія отримає потужний удар, якщо розпочне масований обстріл міст на свята.