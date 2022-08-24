Зеленский "уколол" оккупантов насчет русского языка и дал четкий совет насчет Крыма и Донбасса

Украина не будет искать общий язык с российскими террористами, заявил гарант

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором поздравил украинцев с Днем Независимости и предупредил кровавую россию о целях Украины по возвращению Крыма и Донбасса, несмотря на все сложности. Не забыл гарант упомянуть и о циничных военных преступлениях русскоязычных соседей.

Видеоприветствие было обнародовано в телеграмм-канале украинского лидера в среду, 24 августа. По словам Зеленского, если руководство соседней россии не хочет терять своих солдат и видеть слезы матерей, оно должно полностью уволить украинские территории и больше никогда не возвращаться в Украину.

"Донбасс – это Украина. И мы будем возвращать его, каким будет этот путь. Крым – это Украина. И мы будем его возвращать. Каким будет этот путь. Не хотите, чтобы ваши солдаты погибали? Освободите наши земли. Не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия", — заявил украинский лидер.

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Кроме того, в своем праздничном обращении президент упомянул о кровавых преступлениях россиян в Украине и убийстве мирных людей, которых они якобы пришли "освобождать". По словам Зеленского, украинская сторона уже не планирует искать общий язык с террористами.

"Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать. И нам гораздо более понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали на русском", — подытожил гарант.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский лидер Владимир Зеленский в канун праздника Независимости Украины выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что россия получит мощный удар, если начнет массированный обстрел городов по праздникам.