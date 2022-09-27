Дощі та майже літня спека: чим українців порадує погода до кінця тижня

В Україну йде "бабине літо"

В Україні до кінця тижня зберігатиметься тепла погода, а стовпчик термометра подекуди показуватиме навіть вище +25 градусів. Однак насолодитися теплом не дадуть опади, які так до неділі й не закінчаться.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, найбільш тепло цього тижня буде на сході та півдні нашої країни, а жителям заходу своєю чергою пощастить менше.

У середу, 28 вересня, дощі пройдуть по всій території України, а в південних областях можуть бути навіть грози. Втім, уже до четверга вони закінчаться, а мешканців сходу та півдня погода порадує відсутністю опадів.

В останній день вересня температура повітря по всій країні підніметься до позначки +20 градусів, а місцями і до +25 градусів.

А ось на вихідних мешканцям південних областей можна буде насолодитися по-справжньому літньою сонячною погодою та теплом у районі +25…+29 градусів.

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня в Україні варто чекати щодо теплої погоди, яку інакше можна назвати "бабиним літом". Проте народний синоптик Володимир Деркач розповів "Телеграфу", що цей період фактично закінчиться 14 числа, а йому на зміну прийде похолодання.