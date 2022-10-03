Рептилоїди чи корабель-примара? Дивне явище у небі вразило українців (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1001
Офіційної інформації щодо цього немає
Вночі проти 3 жовтня жителі південних регіонів України мали змогу спостерігати дивне видовище. Майже на світанку в небі можна було побачити невелику, підсвічену сонцем, яскраву хмаринку. Її бачили мешканці, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.
Про це повідомляють численні українські Telegram-канали. Достеменно невідомо, що саме це було. Дехто припускає, що це слід від роботи ППО, дехто, що це природне явище, але українці не виключають і прибуття прибульців, адже "це 2022 рік".
На фотографіях і відео на світанку (близько 5 ранку) доволі чітко можна побачити цю хмаринку. Цікаво, що вона так добре видна одразу в низці регіонів.
Як зазначалося вище, українці за відсутності жодної офіційної інформації роблять найрізноманітніші припущення щодо причини появи такого "явища". Користувачі мережі найчастіше жартують про прибуття інопланетянів, і головним є те, аби вони воювали проти російської федерації.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, над тимчасово окупованим Щасливцевим мешканці побачили щасливий знак — у небі з'явився "тризуб". Фотографії неймовірно красивого явища опублікували в Інтернет-мережі.