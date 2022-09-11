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Сама природа за Україну: у небі над окупованим Щасливцевим помітили добрий знак (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Таким тризубом на Арабатській Стрілці милувалися ввечері 10 вересня Новина оновлена 11 вересня 2022, 09:03
Таким тризубом на Арабатській Стрілці милувалися ввечері 10 вересня

Місцеві жителі ловлять кожну добру звістку з підконтрольної Києву території, чекаючи на деокупацію

Курортне селище Щасливцеве вже закрило "не-курортний" сезон, фактично так його і розпочавши цього року через попадання в російську окупацію. Проте місцеві жителі з нетерпінням чекають на прихід ЗСУ, незважаючи на всі поневіряння, організоване для них "рускім міром". Українців підтримує навіть природа — так, ввечері 10 вересня на березі Арабатської Стрілки в небі було помічено незвичайний тризуб, утворений сонячним промінням.

Своїм спостереженням із громадськістю поділився автор YouTube-каналу "Кирилівка.Укр". На думку оператора, це дуже добрий знак, особливо у світлі останніх новин щодо масованого просування української армії на сході країни.

"Тризуб" на заході сонця добре проглядається завдяки незвичному розташуванню хмар, у просвіти між якими проникли промені сонця, що заходило за горизонт. І хоча ти розумієш, що ефект вийшов випадково, подібний вид все одно заворожує.

До речі, також на відео, знятому в Щасливцевому, можна добре побачити, як російські загарбники "звільнили" курортне селище від відпочиваючих. Майбутній "оксамитовий сезон", схоже, пройде зовсім без любителів посидіти на березі чи поплескатися в морі — зараз пляжі абсолютно порожні і безлюдні.

"Медуз особливо немає, камки (водорості — ред.) тонни — її ніхто не прибирає. Ось вона, "російська осінь", перед визволенням від ординського ярма", — пише автор YouTube-каналу.

Також він зазначив, що ще рік тому у вересні на Арабатській Стрілці було практично не проштовхнутися. Люди часто приїжджали на гарячі джерела, а також відвідували водолікарню. Нині ж у населеному пункті переважно гуляє сильний вітер, а також спостерігається засилля ворожих солдатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в очікуванні сезону штормів та приходу українських захисників продовжує жити окупована Кирилівка. Тут запустіння — теж "найкращий друг" місцевих мешканців.

Також ми писали, що останнім часом відбувається на території Нової Каховки, яку все ще кошмарять загарбники.

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#Курорт #Знак #Арабатська стрілка #Щасливцеве #&quot;Тризуб&quot;