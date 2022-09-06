Мертві медузи та засилля водоростей: як Щасливцеве в окупації закриває "курортний" сезон (відео)

Не так місцеві жителі собі уявляли "оксамитовий сезон" у 2022 році

Курорти Херсонської області, які до повномасштабної війни мали неймовірно популярність серед українських (і не тільки) відпочивальників, остаточно провалили нинішній літній сезон. Перші дні вересня, а на пляжах Щасливцеве, де і кілька тижнів тому було не надто людно, немає практично нікого. Практично — крім самотніх перехожих, а також засилля медуз та чайок.

Більше деталей про життя курортного селища в російській окупації розповість "Телеграф", посилаючись на YouTube-канали "Кирилівка Укр" та "Время познавать. Саша 1961".

Найбільш популярні раніше у туристів пляжі зараз абсолютно безлюдні, хоча це і не дивно, зважаючи на їх зовнішній вигляд. На кілька метрів уперед вони усіяні пучками водоростей, котрі були винесені під час шторму і ніким не прибиралися. Також біля самої кромки води чітко видно величезну кількість медуз, які регулярно викидаються на берег.

Як зауважують місцеві жителі, ще одними постійними "тусувальниками" у нинішньому Щасливцевому є чайки. Хоча людей, які нерідко підгодовували цих птахів, майже немає, вони все одно знаходять можливість здобути собі їжу. Зараз, наприклад, стежать за викиданням на берег дрібних крабів, які чудово влаштовують їх в якості їжі.

"Людей немає. Від слова зовсім. Іншими словами, сталося повне, стовідсоткове "звільнення" від туристичного потоку, — пише автор каналу "Кирилівка Укр". — Благо, хоч природа відпочине".

Втім, таке "заспокоєння" є лише частковим. Адже можна лише здогадуватися про те, яких збитків зазнали мешканці Щасливцевого та інших курортів Арабатської Стрілки через російське вторгнення. Втім, як нині виживають жителі деяких місцевих населених пунктів та Геніческа зокрема, ми розповідали раніше.

Також "Телеграф" писав про те, як із "курортним" сезоном прощався Залізний Порт.