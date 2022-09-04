Брудні пляжі та "привиди" атракціонів: як Залізний Порт закінчив "курортний" сезон

Разом з осінніми дощами до Залізного Порту прийшла майже осіння прохолода

До повномасштабної війни з росією закінчення літа ніколи не дорівнювало закінченню курортного сезону в найбільш популярних серед відпочиваючих міст біля Чорного моря. Однак зараз, з першим відчутним похолоданням, на хоч якихось туристів взагалі розраховувати не доводиться. Втім, той же Залізний Порт не надто багато їх бачив і протягом літа — переважно на пляжі ризикували приходити місцеві жителі. Як один із найвідоміших українських курортів зустрічає осінь, докладніше розповість "Телеграф".

Свій матеріал ми ґрунтуємо на інформації, опублікованій місцевими жителями у Instagram та YouTube. Судячи з картинок, що трохи відрізняються, за різними пляжами люди, котрі залишилися, стежать по-різному, адже десь містечко здається доглянутим, а десь — ніби вже багато місяців не бачило жодної людини.

Ненормальною, проте традиційною для 2022 року "нормою" є напівпорожні пляжі та набережні. Лише в окремих випадках десь можна помітити деяких відпочиваючих, які або прийшли поплескатися чи позасмагати.

До деяких із них, до речі, із задоволенням приєднуються дельфіни. Через відсутність навали туристів ці морські звірята стали сміливішими і підпливають майже до самого берега, розважаючи людей своїми стрибками.

Однак така райдужна ситуація далеко не скрізь. На окремих пляжах літо прощається засиллям водорослей, які викинуло на берег, але прибирати це все "добро" ніхто особливо не прагне.

Мовчазними сторожами, що спостерігають за подіями поблизу Чорного моря, залишаються окремі атракціони, побудовані поблизу пляжів — для більшої зручності відпочиваючих. Зараз вони здаються справжніми "привидами" минулого, які докірливо вивчають ситуацію.

Додамо, що недавнє похолодання, що зачепило частину України, не минуло й повз Залізний Порт. Один із місцевих жителів поділився відеозаписом, на якому видно, що його на шляху до моря застала серйозна злива.

Зазначимо, що раніше ми розповідали, як разом із ЗП доводиться страждати в окупації та Лазурному, що розташоване зовсім неподалік. Крім стандартного запустіння, тут ще нерідко і спостерігається засилля медуз.