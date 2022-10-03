"Бабине літо" не прийде? Чи очікувати на потепління у жовтні

Найменше з погодою пощастить західним областям

На другий місяць осені українці будували багато планів, адже синоптики прогнозували потепління та прихід "бабиного літа". Але жовтень наступив, а тепла погода повернулася далеко не у всі регіони. У багатьох областях поточний місяць почався з дощів та сильних поривів вітру.

"Телеграф", опираючись на дані погодного сайту meteoprog.ua, розбирався, чи прийде в Україну потепління та коли це відбудеться.

У Києві дощі відступлять у середу, 5 жовтня. А з 6 жовтня у столиці почне теплішати — температура повітря прогріється до +18 тепла вдень і триматиметься на такому рівні близько тижня. З 11 числа стовпчики термометрів покажуть вже +22 вище нуля — такі погодні умови також потримаються кілька днів.

В Одесі і на початку жовтня було тепло, однак синоптики кажуть, що з 6 жовтня стане ще тепліше — температура повітря підвищиться до +22 градусів тепла і радуватиме південний регіон такими показниками понад тиждень.

У Харкові суттєво потеплішає з 7 жовтня, коли стовпчики термометрів покажуть +18. Наступна хвиля тепла прийде у місто 11 жовтня — тоді повітря прогріється до +22 градусів.

У Дніпрі найтеплішим періодом наступних двох тижнів стане 11-16 жовтня — у денний час прогнозується +24 +25 градусів тепла, без опадів.

У Львові наступні два тижні будуть не такими теплими, як того хотілося б. Найбільша температура, яку прогнозують у денний час, — це +18 тепла. Їх очікують з 6 по 9 жовтня, а тоді знову температура повітря піде на спад.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за розрахунками синоптиків, у жовтні в середньому в Україні варто чекати +6…+9 градусів, а у південних областях – +10…+11 градусів.