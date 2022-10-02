Погодні примхи та багато опадів: якою буде погода в Україні у жовтні

У другій половині місяця ймовірно навіть випадання снігу

У жовтні цього року на синоптики очікують мінливу погоду не лише в Україні, а й по всій Європі. За даними Укргідрометцентру, у західній частині акваторії Середземного моря очікується розвиток галузі високого тиску.

Як розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, на півночі та північному сході Європи проходитимуть циклони та атмосферні фронти переважно атлантичного походження, це означає, що температура повітря триматиметься в рамках середньорічної норми, а ось кількість опадів перевищуватиме середні показники на 30 -70%.

В Україні температура повітря очікується в межах нормальних значень, а місцями навіть на 1-2 градуси вищі за середні показники.

За розрахунками синоптиків, у жовтні в середньому в Україні варто чекати +6…+9 градусів, а у південних областях – +10…+11 градусів.

Буде в жовтні та багато опадів, у середньому на 20-40% вище за норму, втім, це не стосується південних областей, де очікується посушлива погода. Окрім того, у другій половині місяця місцями може випасти сніг.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач докладно розповів у коментарі "Телеграфу" про те, на яку погоду варто чекати українцям у жовтні та листопаді цього року.