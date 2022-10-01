Тепло надовго не затримається: коли в Україну прийдуть перші морози

Українців чекає два похолодання у жовтні

Хоча жовтень в Україні розпочався з теплої погоди, але довго вона не утримуватиметься. Невелике похолодання відбудеться вже до понеділка, 3 жовтня, а ще одне варто чекати на середину місяця.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, перша половина місяця практично по всій Україні буде відносно теплою, хоч і супроводжуватиметься опадами.

Найбільш прохолодною погода буде в західних областях, у першій половині місяця температура повітря там не досягатиме 20-градусної позначки, а в другій і зовсім варто чекати падіння стовпчиків термометра нижче +10 градусів.

Подібна картина спостерігатиметься і в центральних областях, хоча в першій половині місяця там буде відносно тепліше, а в другій очікується навіть перших нічних морозів.

У східних областях у першій половині жовтня місцями можна буде спостерігати температури в районі +20 градусів, проте похолодання не пройде повз цю частину країни.

На півдні України протягом практично всього місяця зберігатиметься температура повітря вище +10 градусів, а у перші тижні на шкалі градусника можна буде бачити і до +20 градусів.

Раніше Телеграф повідомляв, що синоптики не виключають того, що у жовтні у деяких регіонах випаде перший сніг. Також ми писали, чого чекати від погоди у листопаді.