Жовтень буде унікальним: чим погода здивує українців

Температура може коливатися між 5 і 11 градусами

Синоптики вважають, що вже в жовтні в Україну прийдуть заморозки, але все ж таки прогнозується, що місяць стане унікальним. Справа в тому, що нарешті погода буде відповідати кліматичній нормі жовтня.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометеорологічного центру. Вони пояснюють, що середня температура в жовтні буде коливатися в межах 5-11 градусів тепла.

Кількість опадів також планується бути класичною — 26-58 мм, а в Карпатах місцями 68-88 мм. За даними спостережень, що проводяться щороку, середня місячна температура в Україні буде приблизно 6-13 градусів і 4-5 градусів у Карпатах.

Абсолютний максимум температури: 26-34 градуси тепла, в Криму до 35 градусів тепла, в гірських районах 20-21 градуси тепла.

Абсолютний мінімум температури: 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

Середньомісячна кількість опадів: 29-54 мм, у Прикарпатті та в горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір'ї Карпат 120-129 мм.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, кінець жовтня в Україні може супроводжуватися теплою погодою, але також планюються й опади.