"Спалахи будуть потужними": Діденко попередила про магнітні бурі у жовтні

Магнітні бурі в Україні будуть активними декілька днів

Попри те, що за прогнозами жовтень пройде в більш спокійному ключі в плані магнітних бур у порівнянні з вереснем, початок місяця обіцяє бути не таким райдужним.

Відомий синоптик Наталія Діденко повідомила, що 1 жовтня сонячна активність активізується не на жарт. Прогнозом на другий осінній місяць експерт поділилася на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Завтра вони (магнітні бурі — ред.) обіцяють бути серйозними, Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров'я, не дивуйтеся можливим недоладностям у системах зв'язку!", — написала Діденко.

За словами синоптика, магнітні бурі поки що залишаються активними, вони триватимуть декілька днів.

Прогноз магнітних бур на жовтень-2022.

Як раніше повідомляв "Телеграф", жовтень в Україні почнеться з потепління, проте торкнеться воно далеко не всіх областей нашої країни.