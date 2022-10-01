Тепло надолго не задержится: когда в Украину придут первые морозы

Украинцев ждет два похолодания в октябре

Хотя октябрь в Украине начался с теплой погоды, но долго она удерживаться не будет. Небольшое похолодание произойдет уже к понедельнику, 3 октября, а еще одно стоит ждать к средине месяца.

Как говорится в прогнозе Гисметео, первая половина месяца практически по всей Украине будет относительно теплой, хоть и будет сопровождаться осадками.

Наиболее прохладной погода будет в западных областях, в первой половине месяца температура воздуха там не будет достигать 20-градусной отметки, а во второй и вовсе стоит ждать падения столбиков термометра ниже +10 градусов.

Подобная картина будет наблюдаться и в центральных областях, хотя в первой половине месяца там будет относительно теплее, а во второй можно ждать даже первых ночных морозов.

В восточных областях в первой половине октября местами можно будет наблюдать температуры в районе +20 градусов, однако похолодание не пройдет мимо этой части страны.

На юге Украины в течение практически всего месяца будет сохраняться температура воздуха выше +10 градусов, а в первые недели на шкале градусника можно будет видеть и до +20 градусов.

Ранее Телеграф сообщал, что синоптики не исключают того, что в октябре в некоторых регионах выпадет первый снег. Также мы писали, чего ожидать от погоды в ноябре.