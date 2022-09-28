Октябрь будет уникальным: чем погода удивит украинцев

Температура может колебаться между 5 и 11 градусами

Синоптики считают, что уже в октябре в Украину придут заморозки, но все же прогнозируется, что месяц станет уникальным. Дело в том, что наконец-то погода будет соответствовать климатической норме октября.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометеорологического центра. Они объясняют, что средняя температура в октябре будет колебаться в пределах 5-11 градусов тепла.

Количество осадков также планируется быть классическим – 26-58 мм, а в Карпатах местами 68-88 мм. По данным ежегодно проводимых наблюдений, средняя месячная температура в Украине будет примерно 6-13 градусов и 4-5 градусов в Карпатах.

Абсолютный максимум температуры: 26-34 градусов тепла, в Крыму до 35 градусов тепла, в горных районах 20-21 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры: 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах 17-23 градуса мороза, на юге Крыма 0-3 градуса мороза.

Среднемесячное количество осадков: 29-54 мм, в Прикарпатье и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

Как сообщал Телеграф ранее, конец октября в Украине может сопровождаться теплой погодой, но также планируются и осадки.