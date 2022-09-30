"Вспышки будут мощными": Диденко предупредила о магнитных бурях в октябре

Магнитные бури в Украине будут активны несколько дней

Несмотря на то, что по прогнозам октябрь пройдет в более спокойном ключе в плане магнитных бурь в сравнении с сентябрем, начало месяца обещает быть не столь радужным.

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 1 октября солнечная активность активизируется не на шутку. Прогнозом на второй осенний месяц эксперт поделилась на своей странице в Фейсбуке.

"Завтра они (магнитные бури — ред.) обещают быть серьезными, Солнце захочет побыть более активным, вспышки и выбросы обещают быть мощными, поэтому обратите внимание на свое здоровье, не удивляйтесь возможным несуразицам в системах связи!", — написала Диденко.

По словам синоптика, магнитные бури пока остаются активными, они продлятся несколько дней.

Прогноз магнитных бурь на октябрь-2022

Как ранее сообщал "Телеграф", октябрь в Украине начнется с потепления, однако затронет оно далеко не все области нашей страны.