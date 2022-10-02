"Погодний армагедон": де очікується різке погіршення метеоситуації

У деяких областях пройдуть дощі, прийде похолодання, а вітер посилиться.аж до штормових поривів

Незважаючи на старання синоптиків "залучити" в Україну хорошу погоду, сьогодні, 2 жовтня, у більшості областей вона відчутно зміниться, до того ж не на краще.

Про це пише у своєму Facebook Наталія Діденко.

"У неділю над нами розташується циклон з вірними друзями — атмосферними фронтами і тому практично всюди пройдуть дощі, посилиться до штормових поривів вітер і прийде похолодання!" — зазначає вона.

Ще більш категоричним є народний синоптик Стас Щедрін.

"2 жовтня по всій Україні очікується сильне ускладнення погоди, в більшості регіонів пройдуть сильні та дуже сильні зливи..." 5+13 вдень ”, — пророкує фахівець.

Загалом температура повітря в останній день тижня знизиться, і протягом дня становитиме +12+17 градусів, лише у східній частині країни ще буде літо +18+24 градуси. Вітер спочатку південно-західний, потім північно-західний, 5-12 метрів за секунду, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду — тобто сильний.

Попередження синоптиків

У Києві 2 жовтня очікується дощ, сильний вітер до 15 метрів за секунду, похолодання до +12+14 градусів.

Погода у столичному регіоні

На щастя, такою "депресивною" погода буде недовго, і вже з середи в Києві почнеться підвищення температури.

Погода у столичному регіоні

Навіть на Заході країни дощі литимуть лише кілька днів, і потім осіннє сонце знову потішить нас теплом.

Погода в західних областях

У центрі країни "градус тепла" буде ще вищим, і наступні вихідні та початок тижня пройдуть за максимальних "плюс 20 градусів".

Метеоситуація у Центрі

Трохи менше тепла, але набагато більше сонця обіцяють синоптики мешканцям південних областей.

Погода на Півдні

Втім, що там говорити – адже весь жовтень місяць стане "унікальним" – погода нарешті буде відповідати кліматичній нормі.