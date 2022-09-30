"Золоті деньки": синоптики порадували українців прогнозом погоди на кінець тижня
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В Україні встановиться тепло – навіть попри можливі дощі
Згідно з прогнозами синоптиків, в Україні до кінця тижня дійсно зберігатиметься тепла погода, а стовпчик термометра подекуди показуватиме навіть вище +25 градусів.
Більше того, найближчі два дні очікуються в країні дуже теплими, пише метеоролог Наталія Діденко.
Зокрема, 30 вересня, на свято Віри, Надії, Любові та Софії температура повітря становитиме +18+23 градуси, на сході до +24, а на півдні місцями аж до +25+27 градусів.
Дещо свіжіше буде в західних областях, проте і там досить комфортно, +16+21 градус. Дощі пройдуть ночами: на півночі, у центрі та на півдні.
Вдень 30 вересня буде дощ у центральній частині, крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами. На решті території вдень без істотних опадів.
"Кияни! Завтра обов’язково придумайте собі заняття на відкритому повітрі, адже день буде справді золотим", — звертається Діденко до мешканців столиці та деяких інших областей.
Невелике уточнення до прогнозу додав народний синоптик Стас Щедрін: за його словами, вдень 30 вересня по всій країні, окрім заходу, а особливо в Кіровоградській та Черкаській областях очікується "дуже складна погода", оскільки пройдуть сильні зливи з грозами та шквалами. Але вони не вплинуть на температуру повітря. по всій країні переважатиме відносно тепла погода.
До того ж тепло пануватиме і у суботу, а ось у неділю небо затягне дощовими хмарами та стане холоднішим.
Саме неділя стане першим днем відносного зниження температури повітря. На щастя, у наступні дні вона знову підвищуватиметься, щоб досягти своїх максимумів до кінця першої декади жовтня.
А з 13-го числа другого місяця осені українцям, схоже, слід готуватися до "прощання з бабиним літом" – прийдуть дощі та "холоди".
Хоча такий прогноз, можливо, ще не остаточний, адже вже скільки разів бувало, що погода прислухається до "рекомендацій" синоптиків, але потім вносить до них свої корективи.
Тому не варто засмучуватися передчасно, адже попереду ще ціла декада теплої та комфортної погоди!