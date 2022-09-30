"Золоті деньки": синоптики порадували українців прогнозом погоди на кінець тижня

В Україні встановиться тепло – навіть попри можливі дощі

Згідно з прогнозами синоптиків, в Україні до кінця тижня дійсно зберігатиметься тепла погода, а стовпчик термометра подекуди показуватиме навіть вище +25 градусів.

Більше того, найближчі два дні очікуються в країні дуже теплими, пише метеоролог Наталія Діденко.

Зокрема, 30 вересня, на свято Віри, Надії, Любові та Софії температура повітря становитиме +18+23 градуси, на сході до +24, а на півдні місцями аж до +25+27 градусів.

Дещо свіжіше буде в західних областях, проте і там досить комфортно, +16+21 градус. Дощі пройдуть ночами: на півночі, у центрі та на півдні.

Вдень 30 вересня буде дощ у центральній частині, крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами. На решті території вдень без істотних опадів.

"Кияни! Завтра обов’язково придумайте собі заняття на відкритому повітрі, адже день буде справді золотим", — звертається Діденко до мешканців столиці та деяких інших областей.

Невелике уточнення до прогнозу додав народний синоптик Стас Щедрін: за його словами, вдень 30 вересня по всій країні, окрім заходу, а особливо в Кіровоградській та Черкаській областях очікується "дуже складна погода", оскільки пройдуть сильні зливи з грозами та шквалами. Але вони не вплинуть на температуру повітря. по всій країні переважатиме відносно тепла погода.

Погода в Україні на вихідні

До того ж тепло пануватиме і у суботу, а ось у неділю небо затягне дощовими хмарами та стане холоднішим.

Саме неділя стане першим днем відносного зниження температури повітря. На щастя, у наступні дні вона знову підвищуватиметься, щоб досягти своїх максимумів до кінця першої декади жовтня.

Погода у столиці на 2 тижні

А з 13-го числа другого місяця осені українцям, схоже, слід готуватися до "прощання з бабиним літом" – прийдуть дощі та "холоди".

Погода в західних областях

Хоча такий прогноз, можливо, ще не остаточний, адже вже скільки разів бувало, що погода прислухається до "рекомендацій" синоптиків, але потім вносить до них свої корективи.

Погода на 2 тижні у Центрі

Погода на Півдні на 2 тижні

Тому не варто засмучуватися передчасно, адже попереду ще ціла декада теплої та комфортної погоди!