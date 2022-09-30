"Золотые деньки": синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды на конец недели

В Украине установится тепло – даже несмотря на возможные дожди

В соответствии с прогнозами синоптиков, в Украине до конца недели действительно будет сохраняться теплая погода, а столбик термометра местами будет показывать даже выше +25 градусов.

Более того: ближайшие два дня ожидаются в Украине очень теплыми, пишет метеоролог Наталья Диденко.

В частности, 30 сентября, на праздник Веры, Надежды, Любви и Софии, температура воздуха в Украине будет составлять +18+23 градуса, на востоке до +24, а на юге местами вплоть до +25+27 градусов. Несколько свежее будет в западных областях, однако и там достаточно комфортно, +16+21 градус. Дожди пройдут по ночам: на севере, в центре и на юге.

Днем 30 сентября будет дождь в центральной части страны, на крайнем западе, на Харьковщине, Полтавщине, в Днепре с районами.

На остальной территории в дневные часы без существенных осадков.

"Киевляне! Завтра обязательно придумайте себе занятия на открытом воздухе, ведь день будет действительно золотой", — обращается Диденко к жителям столицы и некоторых других областей.

Небольшое уточнение к прогнозу добавил народный синоптик Стас Щедрин: по его словам, днем 30 сентября по всей стране кроме запада, а особенно в Кировоградской и Черкасской областях ожидается "очень сложная погода", так как пройдут сильные ливни с грозами и шквалами. Но они не повлияют на температуру воздуха. по всей стране будет преобладать относительно теплая погода.

Погода в Украине на выходных

Теплая погода еще пробудет в субботу, а вот в воскресенье небо затянет дождевыми облаками и станет холоднее.

Именно воскресенье станет первым днем относительного снижения температуры воздуха. К счастью, в последующие дни она снова будет повышаться, чтобы достичь своих максимумов к концу первой декады октября.

Погода в столице на 2 недели

А с 13-го числа второго месяца осени украинцам, похоже, следует готовиться к "прощанию с бабьим летом" – придут дожди и "холода".

Погода в западных областях

Хотя такой прогноз, возможно, еще не окончательный, ведь уже сколько раз бывало, что погода прислушивается к "рекомендациям" синоптиков, но затем вносит в них свои коррективы.

Погода на 2 недели в Центре

Погода на Юге на 2 недели

Поэтому не стоит расстраиваться преждевременно, ведь впереди еще целая декада теплой и комфортной погоды!